Липецкая фабрика Roshen оспаривает начисление НДС около 1 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, оспаривает начисление ей налога на добавленную стоимость (НДС) и штрафов на общую сумму около 1 млрд рублей. В суде находится первое дело на 361,5 млн рублей, еще пять приостановлены до его окончания, рассказал ТАСС представляющий интересы предприятия адвокат Александр Гурьев.

В четверг Арбитражный суд Центрального округа назначил на 14 ноября рассмотрение кассации Липецкой кондитерской фабрики по делу, в котором она оспаривает начисление ей 361,5 млн рублей по НДС и штрафам. Ответчиком выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области.

"Дело, кассация по которому принята в Арбитражном суде Центрального округа в Калуге, у нас не единственное. У Липецкой кондитерской фабрики в производстве в судах находятся еще пять дел, где налоговая служба Липецкой области является ответчиком. В первом деле мы оспариваем начисление 361,5 млн рублей налогов и штрафов, во втором деле - около 400 млн рублей, а во всех делах - около 1 млрд рублей", - сказал Гурьев.

По его словам, все дела касаются начислений НДС при строительстве кондитерской фабрики в селе Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Рассмотрение пяти дел приостановлено, пока не завершено первое. Затем они будут рассматриваться поочередно.

Корпорация Roshen ведет процесс по первому делу с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. За четыре года в деле собрано 103 тома материалов. Как полагает адвокат Гурьев, на рассмотрение оставшихся пяти дел потребуется еще не менее пяти лет.

Дело Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, включает несколько кондитерских фабрик - в Киеве, Кременчуге, две в Виннице, а также в Клайпеде (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Липецкой фабрики, а именно - склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.