Владелец ткацкой фабрики в Алеппо ждет на работу возвращающихся беженцев

АЛЕППО /Сирия/, 5 октября. /ТАСС/. Владелец семейной текстильной фабрики в Алеппо Абдусалам Мзайек, который оставался в городе и во время боевых действий, объявил о приоритетном приеме на работу возвращающихся беженцев.

"Война в городе окончена, спрос на нашу продукцию растет, так что планируем расширяться. Первыми работу получат наши земляки и соседи, которые недавно вернулись в этот район, Аль-Аркуб. Наше производство хоть и небольшое, но универсальное - можем производить как ткани, так и бинты. Разница лишь в плотности набивки, а это регулируется на станках", - сообщил Мзайек журналистам.

По его словам, большая часть оборудования на предприятии российского производства. "Пусть эти станки не выглядят так красиво, как их аналоги из других стран, но зато надежны и легко ремонтируются", - отметил предприниматель.

По его словам, фабрика, на которой трудятся и три его сына, не прекращала работать даже во время обстрелов. "Конечно, было очень опасно - в наш промышленный район постоянно прилетали мины. Но что делать, в условиях парализованного города надо было хоть как-то прокормиться <...> Сейчас, когда боевиков больше нет, мы просто спокойно работаем. Вы удивитесь, но к этому тоже нужно привыкать заново", - сказал владелец предприятия.

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо, вторым по значению городом Сирии и экономической столицей страны, проходило в 2012-2016 годах. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию против террористов в Сирии, российские Воздушно-космические силы стали наносить удары по террористическим группировкам. В середине ноября 2016 года сирийская армия начала наступление, приведшее к установлению контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.

По последним данным, которые привел руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, в страну из-за рубежа вернулись почти 600 тыс. беженцев, а в места довоенного проживания - более 1,3 млн внутренних переселенцев. По приблизительной оценке, численность населения Сирии в настоящее время составляет около 19,5 млн человек.