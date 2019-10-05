Ставропольская компания "Холдинг Аква" направит на модернизацию завода 100 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. "Холдинг Аква" (Ставропольский край) направит на модернизацию своего предприятия по розливу минеральной воды ООО "Тэсти" еще 100 млн рублей. Деньги пойдут на покупку нового оборудования, строительство складских помещений и расширение перечня продукции, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе "Холдинг Аква".

"В планах развития завода "Тэсти" на 2019-2020 годы строительство складских помещений общей площадью около 3 тыс. кв. м, приобретение и установка новой производственной линии по розливу воды в алюминиевых банках, расширение перечня производимой продукции, включая розлив детской и столовой воды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общий объем планируемых инвестиций составляет более 100 млн рублей. В предыдущие два года компания уже направила более 220 млн рублей на реконструкцию и развитие завода "Тэсти".

"В результате установлена новая итальянская линия по производству ПЭТ-продукции [пластиковые бутылки] с производительностью около 11 тыс. бутылок в час, до 800 кубов расширен парк накопления воды. Кроме того, были установлены шесть новых стокубовых емкостей, создана новая система водоподготовки и фильтрации воды, установлено новое современное холодильное оборудование. Также на заводе произведены ремонтные работы в производственных и административных помещениях, восстановлено функционирование и техническое совершенствование производственной линии по розливу минеральной воды в стеклянную бутылку", - отметил представитель компании.

Он добавил, что в настоящее время производительность линии составляет около 13 тыс. бутылок в час.

Гендиректор "Аква Инвестиции", акционер "Холдинг Аква" Никита Шашкин сообщил ТАСС, что основная задача компании - "возродить и укрепить те исторические бренды, которые в Ставропольском крае были и есть, дать им второе рождение, второе дыхание". "Объяснить потребителю, чем минеральные воды полезны, когда пить, сколько пить. Популяризировать легендарные "Ессентуки" и другие минеральные воды и тем самым внести свой вклад в развитие региона как туристического и бальнеологического центра нашей страны", - сказал Шашкин.

О компании

Компания "Холдинг Аква" образована и зарегистрирована в декабре 2017 года в Ессентуках и, начиная с апреля 2018 года, является единственным уполномоченным лицом по коммерческой реализации минеральной воды "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17" и "Нарзан", добываемой АО "Кавминкурортресурсы" и ООО "Холод-розлив", бутилирование и розлив которых осуществляется на производственных площадках завода "Тэсти".