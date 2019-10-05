К концу 2019 года протяженность скоростных автодорог на Хайнане достигнет 1153 км

ХАЙКОУ /Китай/, 5 октября. /ТАСС/. Общая протяженность скоростных автомобильных дорог в южной китайской провинции Хайнань к концу 2019 года достигнет 1153 км. Такие данные, как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", привел глава Управления транспорта провинции Линь Дун на пресс-конференции, посвященной успехам в развитии местной транспортной инфраструктуры за 70 лет с момента образования КНР.

70 лет назад более 90% всех дорог на острове были грунтовыми, а попасть на него из материковой части страны можно было только морским путем. Существовавший тогда единственный порт на острове мог принимать суда водоизмещением не более 500 тонн, а аэропорт обслуживал всего четыре рейса.

В настоящее время провинция Хайнань занимает 14-е место в Китае по общей протяженности автомобильных дорог, которая превышает 35 тыс. км. Быстрыми темпами вводятся в строй новые скоростные магистрали, которые вместе с кольцевой дорогой вокруг острова образуют развитую автодорожную сеть.

Морские порты в провинции сейчас имеют в общей сложности 148 причалов, 74 из которых глубоководные и способны принимать суда с водоизмещением свыше 10 тыс. тонн. На территории провинции действуют 9 международных, 33 внутренних маршрута морских контейнерных перевозок.

Две главные воздушные гавани провинции в городах Хайкоу и Санья в настоящее время по общему объему ежегодного пассажиропотока преодолели отметку в 20 млн человек. По этому показателю провинция занимает третье место после таких транспортных воздушных узлов, как Шанхай и провинция Гуандун. Вместе с еще двумя хайнаньскими аэропортами в Цюнхае и Саньша эти воздушные гавани обслуживают свыше 500 внутренних и международных авиационных направлений.