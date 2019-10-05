Венесуэла надеется расширить партнерство с компаниями из РФ в реализации энергопроектов

КАРАКАС, 5 октября. /ТАСС/. Венесуэла рассчитывает на расширение партнерских отношений с российскими компаниями в реализации энергетических проектов в сфере продаж нефти и инвестиций, сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами в субботу в Каракасе в рамках встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым на заседании двусторонней межправительственной комиссии.

"Мы надеемся, что мы выработаем конкретные решения по монетизации нашей нефти, мы надеемся создать новые партнерские отношения с российскими компаниями, надеемся привлечь больше инвестиций из РФ и привлечь больше компаний", - заявил Эль-Айссами.

По его словам, страны обсуждают проекты, которые позволят обеспечить развитие сельского хозяйства, разведку и добычу алюминия, никеля, модернизацию химической промышленности.

"Сейчас наши договоренности воплощаются в крупнейшие проекты в энергетической сфере, в инвестиции России в венесуэльскую экономику. Это выражается и в том, что за последние 8 месяцев объем торговли вырос на 10%", - сказал вице-президент.

Эль-Айссами и Борисов являются сопредседателями российско-венесуэльской межправительственной комиссии.