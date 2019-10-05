"Нафтогаз" подтвердил, что планирует завершить выделение оператора ГТС до 2020 года

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" планирует завершить анбандлинг (разделение компании) до 1 января 2020 года. Это подтвердил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"На этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО "ОГТСУ", подал заявку на сертификацию к НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). Это один из финальных шагов анбандлинга, после сертификации оператор будет полностью готовым к независимой работе", - написал он в субботу в Facebook.

Тем самым он заверил, что группа "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" делают все возможное, чтобы завершить разделение компаний вовремя."Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться выделение независимого оператора ГТС, группа "Нафтогаз" обратилась к НКРЭКУ и секретариату Энергетического сообщества с просьбой о параллельной сертификации", - сообщил Коболев.

По сего словам, поданные регулятору документы подготовлены в тесном сотрудничестве с международными экспертами и полностью соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства.

18 сентября кабинет министров обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому Фонд государственного имущества (ФГИ) передаст ГТС в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом".

Еще несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа. Сейчас все эти функции выполняет "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры, в частности "Укртрансгаз", в рамках которой был создан филиал в виде публичной акционерной кампании "Магистральные газопроводы Украины".