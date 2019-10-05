Министр экономики Азербайджана ожидает рост товарооборота с Россией до $3 млрд

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2019 году составит $3 млрд. Такой прогноз дал в субботу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству (АзерТАдж).

"В прошлом году объем товарооборота между нашими странами составил $2,5 млрд. Принимаемые в этой сфере последовательные и системные меры, динамика роста позволяют сказать, что в 2019 году товарооборот достигнет $3 млрд", - сказал глава минэкономики. Он подчеркнул, что этот вопрос является одним из основных объектов внимания азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Комиссия проводит анализ по отдельным видам продукции. Результаты показывают, что есть потенциал для увеличения вдвое экспорта из Азербайджана в Россию сельскохозяйственной продукции и продукции переработки, и поставлена цель реализовать эти возможности", - отметил Мустафаев.

Министр сообщил, что в Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. По его словам, объем российских инвестиций в экономику Азербайджана составил $4,6 млрд, азербайджанских капиталовложений в Россию - $1,2 млрд.

Мост через Самур

Строительство моста через реку Самур на азербайджано-российской границе завершится до конца 2019 года, сообщил Мустафаев.

"Автомобильные грузоперевозки занимают важное место в сотрудничестве с Россией в транспортной сфере, и в этом контексте особое внимание уделяется совершенствованию инфраструктуры. В настоящее время продолжается строительство автомобильного моста над рекой Самур, которое завершится до конца нынешнего года", - сказал министр. По его словам, обсуждается также вопрос синхронизации проектов развития погранично-пропускных пунктов и готовится дорожная карта в этой сфере.

Глава минэкономики также сообщил, что разрабатывается технико-экономическое обоснование создания энергетического коридора "Север - Юг", который соединит Азербайджан, Россию и Иран. "Эта работа служит развитию сотрудничества в области энергетики", - добавил он. Мустафаев отметил, что энергосистемы Азербайджана и России работают в параллельном режиме, ведется энергообмен. В частности, сообщил он, в 2018 году из Азербайджана в Россию было экспортировано более 121 млн кВт/ч электроэнергии, а из России в Азербайджан - свыше 76 млн кВт/ч.

Проект возведения моста через реку Самур осуществляется в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Протяженность моста составит 325,3 м, ширина - 17,5 м. Стоимость проекта - 36,5 млн манатов (около $21,5 млн). Россия и Азербайджан финансируют строительство поровну.