Вице-премьер РФ Борисов встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов провел в Каракасе встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщил в субботу МИД южноамериканской республики.

"Исполнительный вице-президент Дельси Родригес вместе с главой МИД Хорхе Арреасой принимают сопредседателей российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Желтом доме", - говорится в сообщении ведомства в Twitter, в котором также опубликованы фотографии со встречи.

Ранее Борисов уже провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами, который является сопредседателем комиссии. Кроме того, как сообщили журналистам в аппарате зампреда российского правительства, у него запланирована встреча с президентом республики Николасом Мадуро.

Ранее венесуэльский лидер сообщал, что в ходе визита Борисова в Каракас стороны заключат ряд соглашений в экономической, энергетической и технологической сферах.