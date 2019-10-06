Инвестор заинтересован в строительстве второй солнечной электростанции на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Солар системс" участвует в тендере на строительство второй солнечной электростанции (СЭС) в Ставропольском крае. Открыть объект планируется в Левокумском районе, сообщил журналистам в воскресенье руководитель строительства СЭС по региону компании Дмитрий Дегтярев.

"Солар системс" занимается строительством первой в регионе СЭС мощностью 100 МВт в Грачевском районе края, завершить которое планируется в 2020 году.

"Сейчас мы участвуем в тендере на строительство [солнечной электростанции мощностью] 115,6 МВт, прорабатывается площадка в Левокумском районе, - сказал он. - Выполнены предварительные инженерные изыскания, разработана схема выдачи мощности, присоединения к сетям, сейчас она находится на согласовании. Шансы, что одна еще одна такая большая станция будет в крае, есть".

Представитель компании рассказал, что создаваемые электростанции на 70% создаются из отечественного оборудования и материалов. Они смогут стабильно вырабатывать энергию в течение 25 лет, срок окупаемости подобных проектов составляет около 10 лет.

"Солар системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской области, Астраханской области, Калмыкии и Башкирии.