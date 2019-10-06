Хайнань планирует повысить скорость движения поездов на острове до 350 км/ч

ХАЙКОУ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань планирует провести модернизацию железнодорожной сети региона для повышения скорости движения поездов до 350 км/час. Об этом заявил глава Управления транспорта провинции Хайнань Линь Дун.

"В настоящее время мы планируем повысить скорость движения по железнодорожным магистралям до 350 км/ч. Планируется также модернизация железнодорожных веток Санья - Лэдун, а также запуск пригородных поездов Хайкоу - Чэнмай по кольцевой линии", - указал он.

Кольцевая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на Хайнане была сдана в эксплуатацию в декабре 2015 года. Ветка протяженностью 653 км проходит по побережью острова, на ней действуют 26 станций. Наиболее быстрый рейс от Хайкоу до Саньи занимает 1 час 43 минуты.

В течение первого года эксплуатации скорость движения по ВСМ на острове составляла 200 км/час, сейчас она доведена до проектных показателей 250 км/час.