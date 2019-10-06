Дальний Восток посетят бизнес-миссии нескольких европейских стран

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Бизнес-делегации Бельгии и Швейцарии посетят Дальний Восток в середине октября, а в ноябре-декабре в регион прибудет бизнес-миссия Исландии, сообщил ТАСС генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта АПИ Леонид Петухов.

"Мы изучали опыт Исландии с точки зрения туризма, и как ответ исландцы присылают сюда свою бизнес-миссию в ноябре-декабре, планируем, что они посетят Камчатку. Ожидаем бизнес-миссию из Швейцарии и Бельгии уже в середине этого месяца, Францию, Германию - в декабре или январе следующего года", - сообщил Петухов.

Он отметил, что европейские страны, в том числе Бельгию, интересуют на Дальнем Востоке машиностроение, пищевая промышленность. "У большинства европейских компаний есть бизнес в Китае, и мы стали точкой, где ради диверсификации портфеля активов тоже можно разместить производства", - добавил Петухов.

Представители бизнес-миссии из Швейцарии прибудут во Владивосток уже в середине октября. Планируется, что 16 октября они встретятся с властями Приморья, пообщаются с местным бизнесом и ознакомятся с работой свободного порта Владивосток и портовой инфраструктурой города. В состав делегации вошли представители компании Bartholet Ropeways, специализирующейся на производстве канатных дорог и городских транспортных систем, а также реализовавшей в России проект строительства пассажирской канатной дороги "Лужники - Воробьевы горы" в Москве. Компания готова представить руководству Приморского края свой проект строительства канатной дороги во Владивостоке.

В Приморье прибудут представители компании Datamars, специализирующейся на производстве решений на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID) для идентификации животных и в текстильной отрасли. Они планируют обсудить возможность сотрудничества с животноводческими компаниями.

Также в состав бизнес-миссии войдет специализирующаяся на управлении активами институциональных инвесторов компания Vontobel, частная судоходная компания Mediterranean Shipping Company RUS, один из ведущих в мире разработчиков оборудования для ванных комнат Laufen (Roca), логистическая корпорация Kuehne+Nagel, один из ведущих мировых разработчиков и производителей станочных шпинделей Fischer Spindle, компания Philip Morris International (PMI).

Индийский трек

В настоящее время, добавил Леонид Петухов, в Якутии работает индийская бизнес-миссия. Представители горнорудных компаний Индии уже посетили производства УК "Колмар" (Денисовский и Инаглинский ГОКи), в планах предпринимателей - встретиться с руководством компании "Якутуголь" (дочерняя структура группы "Мечел") и ознакомиться с освоением месторождения Долгучан.

По словам Леонида Петухова, индийский трек активно развивается агентством. В этом году уже состоялась серия роуд-шоу, прошли переговоры в июне по полях выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в Мумбаи, после чего в августе, перед самим ВЭФ, Владивосток посетила бизнес-миссия из Индии. Глава АПИ высоко оценил результаты ее работы и отметил, что до конца года планируется заключение двух или трех сделок, не раскрыв их деталей. По словам Петухова, сразу после ВЭФ бизнес-миссия этой страны продолжила работу на Дальнем Востоке, направившись в Якутию.

Индийская бизнес-миссия работала во Владивостоке в августе. Делегации пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом познакомилась с возможностями горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма на Дальнем Востоке.