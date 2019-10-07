Корпорация развития Дальнего Востока и АПИ подготовят стратегию развития ТОР в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) к концу года подготовят стратегию развития территорий опережающего развития (ТОР) Приморья, которые "переполнены инвесторами". Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор АПИ Леонид Петухов.

"Что касается Приморья, то здесь важно, на мой взгляд, что наши площадки уже переполнены, мы видим повышенный спрос на газ, на электричество. В чем, на мой взгляд, задача государства: сделать некий запас, подготовить некую стратегию развития ТОР на будущее, на ближайшие пять-шесть лет сделать именно некий стратегический план развития очередями. Такую стратегию мы обязательно до нового года сделаем совместно с КРДВ", - сказал Петухов.

Он считает, что когда все заявленные проекты будут запущены, регион столкнется с нехваткой техники, элеваторов, мощностей перегрузочных портов. Стратегия необходима, чтобы работать на опережение и вовремя обеспечивать инвесторов необходимой инфраструктурой.

По словам главы КРДВ Аслана Канукоева, корпорация уже формирует в Приморье массивы земельных участков, включенных в границы территорий опережающего развития, для организации новых инвестиционных площадок. Основные параметры этих площадок будут определяться в соответствии с потребностями потенциальных резидентов.

В четверг во Владивостоке полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что ТОР "Надеждинская" в Приморье востребована, но указал на несинхронизированное строительство предприятий и инфраструктуры. В ходе осмотра этой ТОР и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев доложил Трутневу, что существующая электроподстанция ТОР сегодня рассчитана на потребление 49 МВт энергии. При этом от резидентов уже поступили заявки на обеспечение на 77 МВт, в связи с этим часть резидентов пришлось обеспечивать по временной схеме. Он также отметил, что инвесторы просят ускорить подключение своих объектов на ТОР к системе газоснабжения.