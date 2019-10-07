"Ъ": Ассоциация европейского бизнеса выступила против повышения ставок утильсбора

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила вице-премьера РФ Дмитрия Козака отказаться от повышения ставок утилизационного сбора. Кроме того, ряд автопроизводителей уже обратились или планируют обратиться с аналогичными предложениями, сообщает газета "Коммерсантъ".

Минпромторг РФ ранее подготовил и направил в правительство предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Как пояснял глава министерства Денис Мантуров, предлагаемое увеличение ставок утильсбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

"В АЕБ усматривают в индексации ряд рисков, в частности, снижение доступности импорта и, как следствие, падение продаж новых автомобилей в целом, а также замедление темпов обновления парка и сокращение деловой активности", - отмечают в издании.

При этом в АЕБ уточнили, что импортируемые в Россию автомобили "как правило, не имеют аналогов среди локально производимых моделей".

Как сообщалось ранее, АЕБ снизила прогноз продаж на 2019 год с 1,87 млн до 1,76 млн авто - против роста на 3,6% ожидается падение продаж на 2,2%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.