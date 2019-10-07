Баркиндо заявил, что некоторые члены ОПЕК+ недовыполняют свои квоты

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи будет увеличиваться по сравнению со 136% в августе, так как ряд членов альянса пообещали усилить сокращение добычи, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в рамках сделки. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в интервью во время Российской энергетической недели.

"Я убежден в том, что уровень исполнения соглашения будет расти выше 136% до конца года, как мы и договорились на встрече в Абу-Даби", - сказал он.

Баркиндо пояснил, что сделка перевыполняется благодаря усилию некоторых стран. Некоторые же члены альянса свои квоты недовыполняют. "Но мы получили от них заверения о том, что заявленные уровни будут достигнуты", - сказал он.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в Абу-Даби 12 сентября отложили переговоры о дополнительном сокращении добычи на неопределенный срок. Вместо этого несколько стран альянса, которые прежде свои квоты недовыполняли, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тыс. баррелей в сутки. Ускорить сокращение добычи в рамках Венского соглашения обязалась и Россия. Встреча министров мониторингового комитета в Абу-Даби оказалась одной из самых коротких за три года действия соглашения. Вместо привычных пяти-семи часов в этот раз консультации уложились всего в два часа.



В новость были внесены изменения (9:32 мск) - обновлен заголовок