"Ъ": клиенты РЖД не поддерживают скорый перевод вагонов на кассетные подшипники

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совет потребителей по вопросам деятельности "Российских железных дорог" (РЖД) просит отложить принятие решения о переводе грузовых вагонов на использование кассетных подшипников вместо роликовых в 2021 году. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания совета.

"Согласно утвержденному экспертному заключению совета, переоборудование тележек типовых конструкций, где сегодня используются подшипники роликового типа, обойдется в 200-300 млрд рублей, а господдержка не предусматривается. При этом оценка экономической эффективности этих инвестиций отсутствует, статистика отказов, на которую ссылаются ведомства, нерелевантна (так как кассетные не отслужили еще нужный срок на дороге, а в случае роликовых непонятно, какие отказы произошли из-за конструкционных дефектов, а какие - из-за плохого ремонта)", - говорится в публикации.

Совет считает, что из-за нехватки производственных мощностей может возникнуть дефицит вагонов: в настоящее время выпускается 385 тыс. кассетных подшипников в год, а потребуется 1,3 млн. Кроме того, осуществить замену подшипников нового вида могут только три завода-изготовителя. Также, по мнению совета, существуют санкционные риски, так как технологии производства кассетных подшипников не полностью локализованы в России.

Потребители предлагают провести оценку экономического эффекта перевода, а также проанализировать отказы. Для этого, по мнению совета, необходимо отложить принятие решения.

Как сообщала 10 сентября пресс-служба Минтранса РФ, РЖД поддержали идею перехода с роликовых подшипников на кассетные с 2021 года. Эта мера позволит увеличить срок службы железнодорожных колес и снизить издержки владельцев вагонов, производство подшипников хотят локализовать на территории России, отмечалось в пресс-релизе министерства. Переход планируют осуществить в течение 8-10 лет, одной из основных задач переходного периода станет повышение локализации производства подшипников на территории России и увеличение производственных мощностей. Производителям кассетных подшипников рекомендовано принять меры по обеспечению до 100% локализации производства такой продукции на территории страны.

В РЖД считают, что переход на подшипники кассетного типа положительно отразится на снижении отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт и приведет к снижению затрат владельцев подвижного состава. Жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет. При этом для полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, жизненный цикл колесной пары составляет от 11 до 20 лет.