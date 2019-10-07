FT: испанская прокуратура хочет допросить Фридмана по делу компании ZWW

ТАСС, 7 октября. Испанская прокуратура намерена допросить бизнесмена Михаила Фридмана по поводу обвинений в том, что он прибег в 2016 году "к экономической осаде" технологической компании Zed WorldWide (ZWW) с целью ее приобретения, скрывая при этом свою роль. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, которая сумела ознакомиться с документами обвинения, поданными в судебную инстанцию Испании.

В представлении суду прокурор по делам коррупции Хосе Гринда Гонсалес назвал действия против испанской ZWW "захватом".

В начале августа Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура. Ведомство считает, что Фридман как акционер и кредитор предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Предполагалось, что Фридман явится в суд 7 октября, однако Национальная судебная коллегия Испании решила по состоянию здоровья бизнесмена перенести на 21 октября дачу им показаний по делу, связанному с банкротством технологической компании.

Миллиардер категорически, как подчеркивает издание, отрицает все обвинения, утверждая, что он не пытался приобрести ZWW и не контролировал компании, которые, по утверждению прокурора, прибегли к незаконным действиям. "Мы уверены, что дело будет прекращено после того, как у судьи появится возможность рассмотреть показания Фридмана и некоторые свидетельства, связанные с этим делом", - приводит издание слова представителя миллиардера.