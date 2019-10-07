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Фонд Сколково и STS-Forum подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали председатель Фонда Сколково Аркадий Дворкович и председатель Science and Technology in Society Forum Кодзи Оми

КИОТО /Япония/, 7 октября. /ТАСС/. Фонд Сколково и STS-Forum в рамках Международного форума науки и технологий (STS) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение ежегодного семинара в Сколково под эгидой STS-Forum. Об этом ТАСС сообщил представитель секретариата вице-премьера Максима Акимова.

Вице-премьер принял участие в церемонии подписания соглашения. Подписи под документом поставили председатель Фонда Сколково Аркадий Дворкович и председатель Science and Technology in Society Forum Кодзи Оми.

"Соглашение подразумевает проведение ежегодного семинара в Сколково под эгидой одной из авторитетных мировых экспертных площадок в области развития современных технологий - STS-Forum. Первый семинар планируется провести в июне 2020 года. В ходе обсуждения планируется затронуть актуальные тематики развития современных технологий - искусственный интеллект, перспективы развития современных медицинских технологий, применение интернета вещей", - сообщил ТАСС представитель секретариата вице-премьера Максима Акимова.

Ключевыми темами таких семинаров могли бы стать искусственный интеллект и медицина, отмечал накануне Акимов, выступая на форуме.

16-й STS-форум проходит в Киото с 6 по 8 октября. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет свыше полутора тысяч ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичЯпонияРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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