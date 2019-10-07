Китайская компания CRCC заинтересовалась строительством парка развлечений в Новой Москве

МЮНХЕН, 7 октября. /ТАСС/. Власти Москвы, компания A101 и китайский застройщик China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) обсуждают возможность строительства парка развлечений на территории Новой Москвы. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ранее соответствующие переговоры велись с американской компанией Universal. "Китайцы заинтересовались, лично генеральный директор сказал, что им это очень интересно, они изучат проект, посмотрят этот земельный участок. Мы в ближайшее время будем проводить встречу департамента, компании A101 и китайской стороны для обсуждения их возможного участия", - сказал он в рамках 22-й международной выставки коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO REAL 2019.

По его словам, концепция, наполнение парка и возможные инвестиции в проект пока находятся в стадии обсуждения. Известно, что в распоряжении строителей будет порядка 50 га земли. В настоящее время китайская компания CRCC строит в Москве несколько участков метро.

"Думаю, идея размещения там парка компанией CRCC была бы результативной. Когда обсуждалась идея создания парка Universal с американцами, инвестиции оценивались в $2,5 млрд, но парк может стоить и $1 млрд - это вопрос концепции. Пока непонятно, что это будет: прототип каких-то существующих парков или совсем новая идея, которая подошла бы для России. В центре Москвы уже строится парк аттракционов "Остров мечты", но для двадцатимиллионного города два парка, три парка - это не много", - добавил Жидкин.

В конце 2017 года сообщалось, что компания "А101 Девелопмент" (входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар") подбирает пул инвесторов для строительства тематического парка развлечений голливудской киностудии UniversalStudios. Объем инвестиций в строительство парка оценивался $2,5 млрд. Как отмечал Жидкин, рассматривалось два места размещения - автомобильный рынок на Варшавском шоссе и Новая Москва.

EXPO REAL 2019 проходит в Мюнхене с 7 по 9 октября. Мероприятие представляет собой международную B2B-платформу для налаживания деловых контактов и обсуждения международных и межотраслевых проектов, инвестиций и стратегий финансирования. В 2018 году в выставке приняли участие более 35 тыс. экспертов в сфере коммерческой недвижимости.