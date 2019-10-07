Глава МИД Ирака сообщил, что обсудил с Лавровым активизацию работы в нефтяной сфере

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким сообщил, что обсудил в понедельник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым активизацию сотрудничества Москвы и Багдада в нефтяной и газовой сфере.

"Мы провели плодотворные переговоры, в ходе которых обсудили широкий круг вопросов. В них приняли участие заместитель министра нефти, заместитель министра энергетики, генеральный секретарь Минобороны, - сказал аль-Хаким по итогам встречи с Лавровым. - Мы провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития товарооборота и выводу его на прежний уровень, активизации деятельности в сфере энергетики и газа".

Как отметил глава иракского МИД, в ходе переговоров стороны пришли к выводу о необходимости развития российско-иракских отношений и улучшения координации по политическим вопросам, в том числе во внешней политике. "Кроме того, мы обсудили торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное взаимодействие, инвестиции со стороны российских компаний в сферах инфраструктуры и восстановления народного хозяйства", - подчеркнул министр.

Ситуация в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирака рассказал также, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым положение дел в зоне Персидского залива.

"Обсудили ситуацию в регионе, в районе Персидского залива. Обсудили выдвигаемые инициативы по обеспечению безопасного морского судоходства для всех", - сказал иракский министр.

В июле МИД РФ представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. По мнению России, идея создания системы безопасности в Персидском заливе может сыграть ключевую роль в консолидации там политико-дипломатической активности. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач.

Борьба с терроризмом в Сирии

Мухаммед Али аль-Хаким сообщил, что рассмотрел с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы взаимодействия в области борьбы с террористической угрозой, в частности ситуацию в сирийском Идлибе.

"Обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, в том числе в районе Идлиба, где они [боевики] продолжают действовать", - констатировал аль-Хаким.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".