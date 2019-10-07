Ожидаемый урожай зерновых в Волгоградской области превысит прошлогодний на 700 тыс. тонн

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых культур этого года в Волгоградской области ожидается на уровне 4,4 млн тонн, что на 700 тыс. тонн больше прошлогоднего, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Бочаров.

"Собрано уже 4,3 млн тонн зерновых, продолжается уборка поздних культур. Общий ожидаемый урожай зерновых - порядка 4,4 млн тонн", - приводит слова губернатора его пресс-служба. По данным комитета сельского хозяйства региона, в 2018 году урожай зерновых составил почти 3,7 млн тонн.

Бочаров отметил, что с опережением прошлогодних показателей продолжается уборка овощей открытого грунта. "По итогам года планируем собрать более 1 млн тонн овощей, значительная часть будет собрана промышленным способом", - уточнил губернатор. В областном комитете сельского хозяйства ТАСС уточнили, что на уровне 1 млн тонн овощей было собрано в регионе и в прошлом году.

В пресс-службе губернатора отметили, что Бочаров поставил задачу перед руководством комитета сельского хозяйства в ускоренные сроки, до наступления неблагоприятных погодных условий, завершить уборку поздних культур, а также сев озимых. Это позволит минимизировать возможные потери урожая.

В Волгоградской области выращивают пшеницу, рожь, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Этот регион относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать. Урожай в 2015 году составил 3 млн тонн, в 2016 году - 4,5 млн тонн, а в 2017 году в Волгоградской области был собран рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. Летом 2018 года из-за почвенной засухи погибли посевы на площади около 300 тыс. га, тем не менее было собрано почти 3,7 млн тонн зерна.