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Новак назвал налоговую нагрузку на нефтяников в России самой высокой в мире

Министр энергетики отметил, что России на текущей момент хватит нефти как минимум на 50 лет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак считает, что налоговая нагрузка на российских нефтяников - самая высокая в мире. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

"У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире. В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, - там нагрузка составляет 85% от выручки", - отметил министр.

По его словам, России необходимо реформировать налогообложение отрасли, чтобы стимулировать добычу на нерентабельных месторождениях и избежать ее падения в ближайшие годы.

Новак добавил, что на текущей момент России хватит нефти как минимум на 50 лет. "У нас запасы большие, но половина из них сегодня при существующей фискальной системе нерентабельны. Существующая финансовая политика существенно нарастить добычу не позволяет", - отметил он.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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