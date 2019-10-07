Вопросы развития экспорта России обсудят на форуме в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Международный экономический форум "Северный Кавказ: Точки роста экспорта России" пройдет в Пятигорске с 10 по 12 октября. Мероприятие соберет около 500 участников, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горадминистрации.

"На форум соберутся чиновники, бизнесмены, специалисты разных сфер. Всего ожидается участие около 500 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие, которое инициировали Ассоциация торгово-промышленных палат Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорская торгово-промышленная палата, пройдет в городе-курорте в третий раз.

В горадминистрации сообщили, что на форуме должны определить основные "точки роста" экспорта России на территории СКФО, разработать концепцию "Дорожной карты развития экспорта в СКФО", а также создать основу для государственно-частного партнерства для наращивания экспортного потенциала. Форум проводится в рамках реализации Стратегии экономического развития СКФО.