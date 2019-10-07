{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Вопросы развития экспорта России обсудят на форуме в Пятигорске

Мероприятие пройдет с 10 по 12 октября

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Международный экономический форум "Северный Кавказ: Точки роста экспорта России" пройдет в Пятигорске с 10 по 12 октября. Мероприятие соберет около 500 участников, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горадминистрации.

"На форум соберутся чиновники, бизнесмены, специалисты разных сфер. Всего ожидается участие около 500 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие, которое инициировали Ассоциация торгово-промышленных палат Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорская торгово-промышленная палата, пройдет в городе-курорте в третий раз.

В горадминистрации сообщили, что на форуме должны определить основные "точки роста" экспорта России на территории СКФО, разработать концепцию "Дорожной карты развития экспорта в СКФО", а также создать основу для государственно-частного партнерства для наращивания экспортного потенциала. Форум проводится в рамках реализации Стратегии экономического развития СКФО.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Одесская область потребовала от властей Украины не разрешать продажу земли
В обращении указывается, что принятие закона приведет к тотальной скупке земель сельхозназначения иностранцами и страна утратит независимость
Читать полностью