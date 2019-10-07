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Одесская область потребовала от властей Украины не разрешать продажу земли

В обращении указывается, что принятие закона приведет к тотальной скупке земель сельхозназначения иностранцами и страна утратит независимость

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Одесского областного совета требуют от президента Украины Владимира Зеленского, парламента и правительства страны не допустить продажу сельскохозяйственных земель, поскольку в этом случае ее скупят иностранцы и страна утратит независимость. Об этом сказано в обращении совета, копию которого разместил в Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Мы считаем, что принятие этого законопроекта приведет к краху нашей независимости и является прямой угрозой суверенитету Украины - базовых принципов, закрепленных в конституции Украины", - сказано в документе. В обращении указывается, что принятие закона приведет к тотальной скупке земель сельхозназначения иностранцами, что приведет к уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села, будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

Депутаты предложили вынести вопрос о продаже земли на широкое общественное обсуждение, в том числе на всеукраинский референдум.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Узаконить оборот земли в рыночных условиях от Украины требуют Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). 20 сентября министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

После открытия рынка земли право на покупку сельскохозяйственной земли смогут получить граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство. Изначально Зеленский обещал, что покупать землю смогут исключительно граждане Украины, однако потом стало понятно, что землю смогут приобретать и украинские компании, среди собственников которых могут быть иностранцы.

1 октября Зеленский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным главы государства по земельным вопросам. В ряде регионах Украины прошли протесты против планов властей разрешить продажу земли, а партия "Батькивщина", лидером которой является бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, потребовала от президента провести по данному вопросу референдум.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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