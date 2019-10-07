Еврокомиссия открыла расследование из-за готовящейся сделки Embraer и Boeing

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) открыла расследование в связи с планируемым созданием совместного предприятия (СП) бразильского авиастроителя Embraer и американской корпорации Boeing. ЕК не исключает, что сделка может негативно отразиться на конкуренции в сфере коммерческой авиации, следует из заявления комиссии.

"Еврокомиссия открыла углубленное расследование для оценки предлагаемого создания двух совместных предприятий авиастроителями Boeing и Embraer в соответствии с регламентом ЕС о слиянии. Еврокомиссия обеспокоена тем, что эта сделка может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов", - отмечается в заявлении, распространенном в понедельник.

17 декабря 2012 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В соответствии с этой договоренностью, стоимость нового СП, которое займется строительством исключительно гражданских самолетов (подразделение Embraer военного назначения затронуто не будет), достигнет $5,26 млрд. Предполагается, что 80% акций будущего предприятия будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer. По данным СМИ, акционеры Embraer одобрили сделку, президент Бразилии Жаир Болсонару в начале 2019 года также заявил, что правительство страны поддержит ее. Теперь сделку должны одобрить уполномоченные органы двух стран.

Управление операционной деятельностью нового СП будет осуществляться из Бразилии под прямым контролем председателя совета директоров Boeing Денниса Мюленбурга. При этом бразильская компания сохранит право голоса по некоторым стратегическим вопросам, таким как перенос производства воздушных судов и их компонентов за пределы Бразилии.