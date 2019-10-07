Чемезов уверен в способности производителей заполнить рынок вакцин от гриппа

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Отечественные производители могут поставить необходимый объем противогриппозных вакцин на внутренний рынок, поэтому их дефицита в России не будет. Такую оценку журналистам предоставил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Отечественная промышленность сегодня способна полностью заместить объемы противогриппозных вакцин, поставки которых задерживают зарубежные поставщики", - уверен он.

По словам Чемезова, госкорпорация "Ростех" и входящая в нее иммунобиологическая компания "Нацимбио" долго вели последовательную работу по импортозамещению в фармацевтике, благодаря чему созданы производственные мощности, позволяющие полностью закрыть потребности российского рынка, и обеспечить в этой сфере независимость здравоохранения от зарубежных поставщиков. Он отметил, что на заводе компании "Форт" в этом году была выпущена четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри". "Это первый в России препарат такого уровня, который полностью соответствует всем рекомендациям ВОЗ и защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа. Несмотря на задержки зарубежных поставок, дефицита противогриппозных вакцин в России не будет", - подчеркнул Чемезов.

В начале октября стало известно, что французская компания Sanofi Pasteur, которая является производителем вакцины "Ваксигрип", задерживает поставки вакцины от гриппа в Россию. Планируется, что поставки начнутся в ноябре, тогда как в прошлом году они начались в октябре. Старт прививочной кампании в 2019 году был объявлен Роспотребнадзором в сентябре.

В сентябре в пресс-службе Ростеха сообщали о том, что "Нацимбио" намерена втрое увеличить производство компонента вакцин от гриппа к 2022 году. В конце января Минздрав РФ и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа. Закупается препарат за счет федерального бюджета. До настоящего времени для вакцинации использовались трехкомпонентные препараты.