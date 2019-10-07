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СМИ: "Нафтогаз" создает отдельную структуру по торговле нефтепродуктами

"Нафтогаз ойл трейдинг" будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским заводом

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" приняла решение создать отдельную компанию "Нафтогаз ойл трейдинг", которая будет закупать и реализовывать в стране нефтепродукты, в том числе импортного происхождения. Об этом сообщило в понедельник украинское издание Enkorr, которое специализируется на энергетической тематике, со ссылкой на решение правления "Нафтогаза" от 3 октября.

"Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО "Укртранснафта" (100% принадлежит "Нафтогазу") - компании, на основе которой создавался дивизион "Нефть" (в "Нафтогазе"). Компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским заводом", - сказано в сообщении.

В конце августа крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" (100% принадлежит "Нафтогазу") подписала контракт со специмпортером белорусских нефтепродуктов ООО "БНК-Украина" на поставку 20 тыс. тонн дизельного топлива в месяц, сказано в сообщении. По предварительной информации, договор рассчитан до конца года с опцией продления.

Дивизион "Нефть" создан в структуре "Нафтогаза" на базе компании "Укртранснафта". В этот дивизион также вошел Шебелинский газоперерабатывающий завод (принадлежит "Укргаздобыче") в Харьковской области с годовым объемом переработки сырья в объеме 500 тыс. тонн. В 2018 году этот завод произвел 130,6 тыс. тонн бензина, 85,1 тыс. тонн дизеля (в основном для нужд "Укргаздобычи"), 31,3 тыс. тонн мазута. В планах "Нафтогаза" нарастить за пять лет объем реализации нефтепродуктов дивизионом с 650 тыс. тонн до 1,5 млн тонн в год.

Кроме того, на Украине производством нефтепродуктов занимается Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (компания "Укртатнафта"). Нефть, которая поставляется на этот НПЗ, в основном добывается на Украине компанией "Укрнафта" (50% + одна акция принадлежит "Нафтогазу"). Кроме того, незначительные поставки идут из Азербайджана. В июле впервые на Украину была доставлена также нефть из США.

Ситуация с импортом дизеля

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщал в конце августа, что объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе уменьшились вдвое из-за введения пошлин Киевом. В настоящее время поставки из РФ покрывают около 20% украинского рынка, вместо 45%, отмечал он. Спецпошлина на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа составляет 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Нафтогаз" сообщил в конце сентября, что компания начала импорт дизеля топлива производства белорусского Мозырского НПЗ для покрытия дефицита на украинском рынке. Тогда сообщалось, что в сентябре "Нафтогаз" импортирует 30 тыс. тонн белорусского дизеля. Ожидается, что за счет импорта из Белоруссии "Нафтогаз" увеличит продажи топлива внутри страны более чем вдвое.

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