Исследование: Москва лидирует по удобству и качеству такси среди крупнейших мегаполисов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Москва вошла в список крупных мегаполисов - лидеров по качеству и удобству сервисов такси, опередив такие города, как Нью-Йорк, Лондон и Сингапур, в скорости подачи автомобиля и отношению заработка водителей к стоимости поездки. Такие данные содержатся в исследовании консорциума международных экспертов "Такси в крупнейших городах: роль и опыт регулирования", представленном на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Исследование было проведено по инициативе и при участии АНО "Цифровая экономика", Гильдии такси при Московской торгово-промышленной палате и Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Эксперты сравнили качество услуг заказа такси в 24 городах, включая крупнейшие мегаполисы мира - Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Париж, Москва, Шанхай, Токио и Стамбул. По итогам исследования, Москва вошла в число городов-лидеров по таким параметрам, как время подачи машины и возраст автомобильного парка. Кроме того, у Москвы самый высокий показатель по доходу водителей такси, он составляет от 40% стоимости каждой поездки (для сравнения, в Нью-Йорке - 25%).

Как прокомментировал итоги исследования гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, благодаря цифровизации агрегаторы научились максимально эффективно распределять поездки, снижая тем самым холостой пробег автомобиля и повышая плотность заказов такси. "В результате в Москве, Лондоне и Нью-Йорке такси становится все более выгодным и удобным способом передвижения и замещает поездки на личном автомобиле. Это глобальный тренд для ведущих городов мира, доля поездок на такси, заказанных через онлайн-агрегаторы, составляет более 60% от общего числа всех поездок", - подчеркнул он.

Будущее за прогрессивной моделью регулирования

Также в исследовании эксперты выделяют так называемую прогрессивную модель регулирования сервиса такси, то есть модель, где делается акцент на введении квалификационных требований к водителям, таких как стаж, возраст, необходимость проходить систему экзаменов и медицинские тесты. Кроме того, такие города вводят нормативы по времени нахождения водителей на линии, а также вводят строгие требования к возрасту и состоянию автомобиля. Так, делают вывод эксперты, при использовании такого подхода снижается время подачи машины (в 2,2 раза быстрее, чем в городах с традиционной моделью), уменьшается стоимость поездки (в два раза). Кроме того, в городах, где применяется консервативная модель регулирования, гораздо выше уровень нелегального извоза (до 50% от всех поездок такси).

По словам главы комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмилы Боковой, дальнейшее развитие отрасли в России главным образом будет зависеть от принятой модели регулирования. "Мы видим, что города-лидеры в области такси не использовали консервативные методы регулирования. Так, например, Лондон и Сингапур не ограничивают количество лицензий и не создают барьеры для отдельных сервисов по заказу такси. Вместо этого они пошли по пути прогрессивного регулирования отрасли", - отметила она.

В ходе исследования также были выделены ключевые области для развития московского такси: дальнейшее развитие безопасности, увеличение доступности для маломобильных граждан, а также фокус на экологичность за счет развития таксомоторных перевозок на альтернативном топливе, в том числе с привлечением электромобилей.