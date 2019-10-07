Володин сообщил о поддержке Путиным идеи поступления средств бюджета в регионы в январе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил о поддержке президентом РФ Владимиром Путиным предложения нижней палаты о поступлении средств федерального бюджета в регионы в январе.

"Мы сейчас при обсуждении бюджета ставим вопрос, чтобы до конца года вместе с министерством финансов - в этом вопросе нас поддержал президент и премьер - выйти на поправки к законам, которые обяжут профильные отраслевые министерства, такие как министерство здравоохранения, формировать нормативную подзаконную базу до конца текущего года с тем, чтобы средства в регионы начали поступать уже в январе", - сказал Володин на открытии 7-го съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Таким образом повысится "эффективность использования бюджетного рубля", считает спикер нижней палаты.

Как сообщил Володин на прошлой неделе по итогам дополнительного заседания Совета Госдумы, все фракции договорились принять поправки в законодательство, предусматривающие поступление средств федерального бюджета в регионы в январе. Сейчас они "поступают, как правило, к июню", отметил спикер. Реализация инициативы думских фракций, отметил он, позволит проводить процедуры торгов и конкурсов до марта, что повысит эффективность расходования денежных средств.