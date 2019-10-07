Власти хайнаньского курорта Санья планируют построить аэропорт на искусственном острове

САНЬЯ, 7 октября. /ТАСС/. Власти хайнаньского курорта Санья намерены построить второй в городе аэропорт, который будет располагаться на искусственном острове. Об этом сообщило издание " Хайнань жибао ".

По его данным, насыпной остров планируется создать в заливе Хунтанвань в 4 км от берега и 27 км от центра города. Он будет располагаться всего в 15 км от другого аэропорта города - Феникс.

Насыпной остров будет иметь форму прямоугольника с закругленными углами. Его площадь достигнет 15,75 млн кв. м, а длина укрепляющих берега сооружений составит 15,6 км. Срок строительства составит пять лет.

Проект состоит из двух частей: возведения искусственного острова и аэропорта, а также строительства транспортной инфраструктуры для него. Остров будет связан с Хайнанем двумя параллельными мостами - автомобильным и железнодорожным. С учетом всех вспомогательных сооружений их длина составит 6 км.

В настоящее время основной воздушной гаванью курорта Санья является аэропорт Феникс, расположенный в 15 км от города. Он был открыт в 1994 году. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3,4 км. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались более 20 млн пассажиров.