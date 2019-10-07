АО "ФГК" предоставило итоги первых торгов в рамках сервиса "Лоты подвижного состава"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. АО "ФГК" (дочернее общество ОАО "РЖД") подвело итоги первых торгов в рамках сервиса "Лоты подвижного состава" на Электронной торговой площадке "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), которые состоялись в сентябре, следует из сообщения РЖД.

Компания выставляла на торги семь лотов на предоставление полувагонов под перевозки минерально-строительных грузов и черных металлов на сентябрь. По итогам победителями стали 12 компаний, которые суммарно уже отгрузили 264 вагона. Наибольший интерес со стороны грузовладельцев был отмечен на полигонах Октябрьской и Южно-Уральской железных дорог.

Также в ходе торгов был разыгран другой лот АО "ФГК" в размере 700 полувагонов на октябрь 2019 года. Победителями розыгрыша стали 13 компаний.