Строительство трассы Москва - Казань позволит создать 300 вакансий во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Строительство платной трассы Москва - Казань позволит создать около 300 рабочих мест в сфере логистики и дорожно-транспортного хозяйства. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в комитете по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань.

"Строительство дороги даст мультипликативный эффект развития экономики: будет способствовать размещению заказов на предприятиях, выпускающих строительные материалы, добыче полезных ископаемых. В частности, дополнительно будет создано порядка 300 рабочих мест в сфере логистики, дорожно-транспортного хозяйства", - сказали в комитете.

Первые два участка трассы Москва - Казань войдут в транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы. По нему до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).