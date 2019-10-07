ОСК подаст в ФАС жалобу по итогам конкурса на проектирование двух судов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС), чтобы оспорить результаты конкурса на проектирование двух научно-исследовательских судов, в котором ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК) проиграло. Об этом сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Обязательно. Мы не только будем обращаться, но и доведем дело до конца. <...> Такое явное манипулирование результатами конкурса вызывает у нас очень много вопросов", - сказал он.

В понедельник издание "Коммерсантъ" сообщило, что в ОСК недовольны результатами конкурса на проектирование двух научно-исследовательских судов стоимостью 28 млрд руб., который выиграло ЦКБ "Лазурит". Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", входящее в ОСК, конкурс проиграло.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 г., на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.