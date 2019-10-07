Альфа-банк закрыл книгу заявок на выпуск субординированных евробондов объемом $400 млн

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Альфа-банк закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных евробондов номинальным объемом $400 млн и ставкой купона 5,95%. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

"АО "Альфа-банк" успешно закрыло книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающих требованиям "Базеля-III". Сумма выпуска составит $400 миллионов", - говорится в сообщении.

Срок размещения составляет 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых с выплатой раз в 6 месяцев.

Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля, отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-банка.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска стали Альфа-банк, JP Morgan и UBS.