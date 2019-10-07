АКРА повысило кредитный рейтинг девелопера "Кортрос"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг девелоперской компании ООО "Кортрос" до уровня BBB-(RU), прогноз "стабильный". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте агентства.

"Повышение кредитного рейтинга ООО "Кортрос" обусловлено снижением относительной долговой нагрузки и ростом свободного денежного потока в связи с увеличением показателя FFO до чистых процентных платежей и налогов. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг ООО "Кортрос" оказывают очень высокий отраслевой риск и низкая оценка показателя обслуживания долга. Вместе с тем поддержку уровню кредитного рейтинга оказывают сильный операционный профиль компании, сильная ликвидность и высокие показатели денежного потока и рентабельности, а также высокая вероятность предоставления компании поддержки со стороны ключевых акционеров", - отмечается в отчете АКРА.

В сообщении агентства поясняется, что "стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.

Также АКРА отмечает, что девелопер выполняет планы строительства в заявленные сроки и существенно не изменял цены на первичном рынке недвижимости Москвы. В расчетах агентства учтены строящиеся и планируемые к вводу в эксплуатацию объекты.

Группа компаний "Кортрос" занимает 14-е место в России по объемам строительства и реализует проекты в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства по состоянию на 1 августа 2019 года составлял 829,1 тыс. кв. м.