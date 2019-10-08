В Минпромторге сообщили о начале обязательной маркировки лекарств в РФ в намеченный срок

Во вторник РБК сообщила о том, что РСПП обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмами, в которых заявляет о неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. По их данным, препятствиями могут стать значительное увеличение брака при маркировке, рост себестоимости препаратов, несовершенство единого справочника-каталога лекарств, неурегулированность обмена данными участников маркировки с федеральной информационной системой, негативные результаты тестов по нанесению маркировки с 44 знаками криптокода у предприятий.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Внедрение обязательной маркировки лекарств в России начнется в намеченный срок, 1 января 2020 года. Об этом ТАСС заявили в Минпромторге.

"Срок внедрения системы мониторинга установлен федеральным законом и определен как 1 января 2020 года. До настоящего времени вопрос изменения сроков не обсуждался", - сообщил официальный представитель Минпромторга.

Он отметил, что министерство ведет постоянную работу с производителями лекарственных препаратов, в том числе осуществляет информирование и сбор сведений о готовности к внедрению системы маркировки с 1 января, а также о сложностях и проблемах при ее внедрении.

По данным министерства, как отечественные, так и зарубежные производители лекарственных средств совместно с оператором системы мониторинга, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), успешно проводят тестирование нанесения средств идентификации с крипто-кодом и системы мониторинга. По результатам тестирования крипто-код сокращен до 44 символов. Производители добились высоко качества печати и низкого уровня брака. В министерстве добавили, что для содействия внедрению системы мониторинга у отечественных производителей лекарственных средств Минпрмоторгом создан механизм поддержки, но основе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности на цели приобретения оборудования для внедрения маркировки.

Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы под 1% годовых сроком до двух лет на сумму от 5 до 50 млн рублей на проект (ограничений по количеству заявок по проектам нет). Для производителей группы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, для которых сумма запрошенного займа превышает 20% среднегодовой выручки от реализации лекарственных препаратов для медицинского применения за последние три года сроком до пяти лет, объем бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы составляет 2,3 млрд рублей.

Данные ЦРПТ

В свою очередь генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов напомнил, что криптографическая защита кода необходима для того, чтобы гарантировать невозможность массовой подделки кодов. "Это позволит достичь целей по обелению рынка, которые стоят перед маркировкой", - отметил он. По его словам, площадки, на которых было проведено тестирование сокращенного крипто-кода расположены как в России, так и за рубежом. Уже выпущено 1,8 млн упаковок лекарств именно с крипточастью из 44 символов, добавил он.

По словам Алхазова, ЦРПТ была предложена новая схема взаимодействия системы маркировки с Минздравом, которая представляет собой прямую интеграцию, позволяющую убрать текущие несоответствия и оперативно оказывать содействие с заведением препаратов производителям. "Мы как оператор системы руководствуемся сроком, определенным государством в том числе в соглашении о государственно-частном партнерстве о создании системы. И отвечаем за внедрения маркировки в установленные сроки", - заключил он.

Маркировка товаров

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. С 1 октября 2019 года в России началась обязательная маркировка препаратов для лечения "семи высокозатратных нозологий".

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.