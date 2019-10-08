Киеву предстоит выплатить $3,3 млрд на погашение госдолга в 2019 году

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украина до конца 2019 года должна выплатить 80,3 млрд гривен (почти $3,3 млрд) по государственному долгу. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

При этом, по сообщению ведомства, в четвертом квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 8,96 млрд гривен (около $400 млн), по внутренним долгам - 71,33 млрд гривен ($2,88 млрд).

В 2020 году, как рассчитывает правительство, Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен ($7,3 млрд), по внутренним - 217,08 млрд гривен ($875 млн по действующему курсу Нацбанка).

Стратегия управления госдолгом, которую ранее утвердил кабинет министров Украины, предусматривает, что к 2020 году долги сократятся до 49% ВВП против 60% в текущем году. В 2017 году он составлял 61,5% от ВВП. Правительство планирует, что в 2019 году обязательства страны сократятся до 52,2%.

В то же время, по мнению экспертов, такое сокращение долга возможно лишь при условии стабильного экономического роста, сокращения ставки заимствований, которые Киев должен продолжать привлекать для расчета по старым долгам. Кроме того, полагают наблюдатели, Украине следует добиваться реструктуризации выплат.