Экспорт вина из Грузии в Россию за девять месяцев вырос на 11%

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Объем экспорта вина из Грузии в Россию в январе - сентябре 2019 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил более 41 млн бутылок. Об этом говорится в опубликованных во вторник данных Национального агентства вина республики.

По данным ведомства, Россия по-прежнему занимает первое место среди стран - импортеров вида грузинской алкогольной продукции. На втором месте расположилась Украина. С января по сентябрь текущего года Грузия экспортировала на Украину более 6,7 млн бутылок вина, что на 0,3% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Тройку лидеров замыкает Китай. За девять месяцев Грузия экспортировала в страну более 5,3 млн бутылок вина, что на 11% больше, чем за январь - сентябрь 2018 года.

Экспорт грузинского вина на 60% вырос в США и составил более 533 тыс. бутылок. На 18% вырос экспорт вина в Польшу, до примерно 3 млн бутылок, а также на 40% в Великобританию, достигнув отметки более 93 тыс. бутылок.

Помимо вина с января по сентябрь Грузия экспортировала на мировые рынки 19,5 млн бутылок бренди, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. В течение девяти месяцев в 24 страны мира Грузия экспортировала более 473 тыс. бутылок грузинской водки - чачи, что на 65% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

В общей сложности доход Грузии от экспорта вина, бренди и чачи с января по сентябрь составил $236 млн, что на 6% больше по сравнению с 2018 годом.