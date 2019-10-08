В поселке Северной Осетии по нацпроекту реконструируют водопровод за 30 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Реконструкция восьми километров трубопровода началась в поселке Редант-2 Северной Осетии по нацпроекту "Экология". На работы, которые планируется завершить в 2020 году, направят более 30 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"На улицах Сосновая и Цветочная поселка Редант-2 пройдет реконструкция восьми километров трубопровода. Дополнительно для подъема воды будет построена насосная станция. Окончание работ запланировано на 2020 год. Бюджет проведения работ превышает 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, работы по реконструкции уже начались, средства будет выделены из федерального бюджета, софинансирование из республиканского бюджета - 1%. Реконструкция системы водоснабжения в Реданте-2 проходит по проекту "Чистая вода", который входит в национальный проект "Экология".

Сети водоснабжения поселка имели высокий процент износа. Новый трубопровод выполнен из полиэтилена, гарантийный срок эксплуатации составляет более 50 лет.

Протяженность трубопроводов в Северной Осетии составляет около 4 тыс. км, износ сетей и оборудования в республике - порядка 75%. В настоящий момент около 14% населения Северной Осетии не обеспечены качественной питьевой водой, в соответствии с проектом "Чистая вода" регион получит около 300 млн рублей на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой.