Новак предупредил о рисках ребалансировки спроса и предложения на рынке нефти зимой

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/, Рынок нефти в настоящий момент сбалансирован, но есть риски ребалансировки спроса и предложения в зимний период. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

"Именно в настоящее время рынок сбалансирован. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Есть определенные риски про зимний период, поэтому, конечно, мы будем мониторить ситуацию, которая будет развиваться", - сказал он.

Новак также отметил, что Минэнерго РФ не видит кризиса на нефтяном рынке, так как цена на нефть "более-менее стабильна, волатильность достаточно низкая". "На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, и на сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства с учетом действия стран ОПЕК+, с учетом добычи в других странах, спроса, который все равно в этом году выше по сравнению с прошлым годом на один миллион баррелей", - добавил министр.

14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Взрывы на нефтяных объектах Саудовской Аравии привели к резкому скачку цен нефти. К середине сентября котировки Brent превысили $70 за баррель. По мере восстановления добычи в королевстве до 9,8 млн баррелей в сутки, как и было до атак, цена нефти корректируется. По данным на 4 октября она составляла около $58 за баррель.