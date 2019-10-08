Господдержка предпринимательства в Северной Осетии в 2019 году вырастет в шесть раз

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Объемы государственной поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу, в Северной Осетии по итогам этого года увеличатся почти в шесть раз - до 200,6 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Отар Цаболов.

"Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на развитие малого и среднего бизнеса в республике, благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за год увеличится без малого в шесть раз. Если в 2018 году на эти цели было направлено 35,1 млн рублей, то по итогам текущего господдержка составит 200,6 млн рублей", - сказал он.

До конца года по нацпроекту власти Северной Осетии получат 35,7 млн рублей из федерального бюджета на реализацию региональных проектов. С учетом ранее выделенных республике 167,9 млн рублей господдержка в этом году составит 200,6 млн рублей, сказал Цаболов.

Из пяти федеральных проектов, которые реализуются в республике в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", четырьмя занимается министерство экономического развития Северной Осетии и одним - министерство сельского хозяйства, добавил Цаболов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.