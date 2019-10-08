Двенадцать иностранных компаний принимают участие в развитии Новой Москвы

МЮНХЕН, 8 октября. /ТАСС/. Двенадцать крупных иностранных компаний задействованы в строительстве инфраструктуры присоединенных территорий - Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом во вторник сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"На новых территориях Москвы работают порядка 12 иностранных компаний и почти все они дальше планируют увеличивать инвестиции. Уже построено три немецких завода, чешская компания строит бизнес-центр, уже начинает вторую очередь проекта на 200 тыс. кв. м, магазин Ikea в два раза увеличивает темпы, буквально на днях выбирают нового подрядчика", - сказал он в рамках 22-й международной выставки коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO REAL 2019.

По его словам, с 2012 года в Новую Москву инвестировано 1,4 трлн рублей, причем 1 трлн из этого составляют внебюджетные средства. Ожидается, что до 2035 года объем инвестиций достигнет 7 трлн рублей.

Жидкин напомнил, что компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), которая в настоящее время строит несколько участков московского метро, планирует принять участие в возведении административно-делового центра в поселке Коммунарка. Обсуждается возможность вложения со стороны китайской компании $1 млрд. Застройка первой очереди делового центра начнется в 2020 году. Кроме того, китайский застройщик выразил желание принять участие в строительстве в Новой Москве крупного парка развлечений, его концепция находится на рассмотрении.

1 июля 2012 года к Москве присоединили часть юго-западных территорий Московской области. Их площадь составила 148 тыс. га. Благодаря этому столица увеличилась почти в 2,5 раза.

EXPO REAL 2019 проходит в Мюнхене с 7 по 9 октября. Мероприятие представляет собой международную B2B-платформу для налаживания деловых контактов и обсуждения международных и межотраслевых проектов, инвестиций и стратегий финансирования. В 2018 году в выставке приняли участие более 35 тыс. экспертов в сфере коммерческой недвижимости.