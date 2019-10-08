Госдума одобрила во II чтении использование недр внутренних морских вод без аукциона

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий право пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ для их геологического изучения без проведения аукциона. Законопроект инициирован правительством РФ.

Речь идет о предоставлении таких участков в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого правительством РФ перечня участков недр федерального значения.

Документ предлагает предоставлять такие участки недр в пользование на основании заявки заинтересованных пользователей недр при условии наличия заключений Минобороны России и ФСБ России об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства. Установление порядка рассмотрения заявок предлагается отнести к компетенции правительства РФ. Как сообщал ранее руководитель Роснедр Евгений Киселев, степень геологической изученности таких участков недр на порядок ниже, чем прилегающих участков суши и шельфа, что обусловливает достаточно низкий инвестиционный спрос.

При этом в случае открытия месторождения полезных ископаемых в процессе геологического изучения пользователю недр предоставляется возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства РФ.

Законопроект будет являться существенным стимулом для привлечения инвестиций в геологическое изучение внутренних морских вод и территориального моря РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправками ко второму чтению предусматривается, что правительство наделяется правом по представлению Минобороны России и (или) ФСБ России вводить дополнительные требования к созданным в соответствии с законодательством РФ юрлицам с участием иностранных инвесторов, которые вправе осуществлять геологическое изучение участков недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.