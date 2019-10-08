РЖД планируют запуск поездов "Ласточка" между Анапой и Ростовом-на-Дону до конца 2019 года

КИРОВ, 8 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют до конца 2019 года запустить скоростные поезда "Ласточка" между Ростовом-на-Дону и Анапой, сообщил во вторник ТАСС заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в Кирове после торжественного запуска нового пригородного состава.

В мае в РЖД сообщали, что скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском летом 2019 года, когда завершится электрификация участка до Анапы.

"Наверное, мы успеем в конце года запустить "Ласточку" [по направлению] Ростов - Анапа, [это произойдет], как только будет закончена электрификация [участка] Ростов - Новороссийск", - сказал Пегов.

По словам топ-менеджера РЖД, компания рассчитывает увеличить число поездов "Ласточка" в ноябре 2019 года на Московском центральном кольце (МЦК).

"Мы добавим "Ласточки" на МЦК, будем переводить МЦК на четырехминутный интервал движения. Дальше, в 2020 году, будем продолжать наращивать эксплуатацию "Ласточек" Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией, Северо-западной пригородной пассажирской компанией и на Северо-Кавказской железной дороге. Эксплуатация "Ласточек" [планируется] там, где возможно реализовать полную мощность и скорость [поезда] - это 140-160 км в час", - отметил Пегов.

"Ласточка" - скоростной электропоезд, разработанный германской компанией Siemens ("Сименс"). Стандартный состав "Ласточки" состоит из пяти вагонов, электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.