Законопроект о замене импортных лекарств на российские в госзакупках приняли в I чтении

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит при госзакупках заменять импортные лекарства на менее дорогие отечественные аналоги.

"Он [законопроект] определяет в государственных закупках, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, - пояснил журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров. - Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности".

По словам Петрова, законопроект "является частью большой государственной системы лекарственной безопасности РФ". Предполагается, что благодаря законопроекту при госзакупках субъекты РФ смогут по конкретной формуле определять взаимозаменяемые лекарственные препараты.

Документ предписывает ввести понятия "оригинального лекарственного препарата" и "фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов", а также установить особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов.

Законопроект наделяет правительство РФ "правом устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов, а также полномочиями по установлению порядка определения взаимозаменяемости", следует из пояснительных материалов. Кроме того, в тексте прописана процедура "определения взаимозаменяемости с указанием на исключение отдельных групп пациентов при наличии в составе лекарственного препарата вспомогательных веществ, которые могут приводить к риску возникновения серьезных нежелательных реакций у отдельных групп пациентов или повышения частоты их возникновения".