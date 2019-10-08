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Законопроект о выделении ГТС из "Нафтогаза" зарегистрирован в Раде

Отделение должно произойти до начала 2020 года

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Верховная рада зарегистрировала законопроект о выделении газотранспортной системы из структуры национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины", которое, по договоренности Киева с европейскими партнерами, должно состояться до начала 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского парламента, текст законопроекта также опубликован на сайте компании ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), в пользование которой должна перейти ГТС после ее отделения от "Нафтогаза".

Проект закона предусматривает внесение изменений в законодательство Украины, которые были выработаны "Оператором ГТС" согласно постановлению кабинета министров Украины от 18 сентября 2019 года относительно отделения и независимости "Оператора ГТС" (анбандлинга). Были разработаны изменения в Хозяйственный, Земельный и Налоговый кодексы Украины, а также законы Украины "О трубопроводном транспорте", "Об управлении объектами государственной собственности", "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других.

Власти Украины ожидают, что компания ООО "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа. Сейчас все эти функции выполняет "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры, в частности "Укртрансгаз", в рамках которой был создан филиал в виде публичной акционерной кампании "Магистральные газопроводы Украины".

Теги
Украина
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