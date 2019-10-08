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Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,5%

В сентябре реальный эффективный курс рубля вырос на 1%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в сентябре 2019 года вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,5%. В третьем квартале рост составил 0,2% по сравнению со вторым и 1,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, (с начала года вырос на 3,6%). К евро курс рубля за прошедший месяц вырос на 1,4% (+7,2%).

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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Россия
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