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Путин 9 октября обсудит с кабмином реформу механизмов контрольно-надзорной деятельности

С докладом выступит вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 9 октября в Кремле очередное совещание с членами правительства. Как сообщает пресс-служба Кремля, основная тема - совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. "С докладом по этому вопросу выступит вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства встретится с 19 руководителями субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - 8 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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