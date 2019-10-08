Путин 9 октября обсудит с кабмином реформу механизмов контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 9 октября в Кремле очередное совещание с членами правительства. Как сообщает пресс-служба Кремля, основная тема - совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. "С докладом по этому вопросу выступит вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства встретится с 19 руководителями субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - 8 сентября.