Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвестпроект по строительству козьей фермы в Адыгее получил налоговые льготы

Объем инвестиций превысит 600 млн рублей

МАЙКОП, 8 октября. /ТАСС/. Инвестиционный проект по созданию молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока в Адыгее получил статус приоритетного и имеет право на налоговые льготы. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель управления промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли министерства экономического развития и торговли Адыгеи Ольга Лукша.

"Сегодня на заседании республиканского координационного совета по экономической политике было принято решение о присвоении инвестиционному проекту "Создание молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока", реализуемого компанией "Мирный-Адыгея", статус приоритетного. Это дает предприятию возможность получения налоговых льгот по налогу на имущество", - сказала она.

Московская компания "Мирный-Адыгея" строит в предгорье республики козью ферму на 2 тыс. голов дойного стада и мини-завод мощностью переработки 5 тыс. литров молока за смену. На расположенном возле поселка Трехречного в Майкопском районе участке уже построено административное здание, подведены коммуникации, завершается монтаж корпусов фермы. Общий объем инвестиций превысит 600 млн рублей.

Проект, разработанный на основе современного европейского опыта молочного козоводства и прошедший аудит европейских экспертов и ветеринаров, находится на завершающей стадии реализации. На ближайший месяц запланирована поставка из Голландии порядка тысячи голов коз элитных пород. Столько же завезут во втором квартале 2020 года, уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Благодаря реализации инвестпроекта в сельском хозяйстве региона появится новая отрасль - производство и переработка козьего молока. Проект перспективен с учетом спроса на козье молоко на российском рынке. Власти Адыгеи впервые запустят из козьего молока производство брендовой продукции республики - адыгейского сыра, создав в регионе несколько животноводческих комплексов по разведению коз, переработке молока и производству молочной продукции. Сейчас в промышленном производстве адыгейского сыра используют только коровье молоко, пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

Теги
Адыгея
Реклама на ТАСС
Росстат не видит причин для пересмотра темпов строительства в 2019 году для увеличения ВВП
Традиционно последние месяцы года являются наиболее сложными в строительной отрасли, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС