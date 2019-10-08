Инвестпроект по строительству козьей фермы в Адыгее получил налоговые льготы

МАЙКОП, 8 октября. /ТАСС/. Инвестиционный проект по созданию молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока в Адыгее получил статус приоритетного и имеет право на налоговые льготы. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель управления промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли министерства экономического развития и торговли Адыгеи Ольга Лукша.

"Сегодня на заседании республиканского координационного совета по экономической политике было принято решение о присвоении инвестиционному проекту "Создание молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока", реализуемого компанией "Мирный-Адыгея", статус приоритетного. Это дает предприятию возможность получения налоговых льгот по налогу на имущество", - сказала она.

Московская компания "Мирный-Адыгея" строит в предгорье республики козью ферму на 2 тыс. голов дойного стада и мини-завод мощностью переработки 5 тыс. литров молока за смену. На расположенном возле поселка Трехречного в Майкопском районе участке уже построено административное здание, подведены коммуникации, завершается монтаж корпусов фермы. Общий объем инвестиций превысит 600 млн рублей.

Проект, разработанный на основе современного европейского опыта молочного козоводства и прошедший аудит европейских экспертов и ветеринаров, находится на завершающей стадии реализации. На ближайший месяц запланирована поставка из Голландии порядка тысячи голов коз элитных пород. Столько же завезут во втором квартале 2020 года, уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Благодаря реализации инвестпроекта в сельском хозяйстве региона появится новая отрасль - производство и переработка козьего молока. Проект перспективен с учетом спроса на козье молоко на российском рынке. Власти Адыгеи впервые запустят из козьего молока производство брендовой продукции республики - адыгейского сыра, создав в регионе несколько животноводческих комплексов по разведению коз, переработке молока и производству молочной продукции. Сейчас в промышленном производстве адыгейского сыра используют только коровье молоко, пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.