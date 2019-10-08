Власти КЧР планируют провести газ в Домбай после ввода газопровода "Карачаевск-Теберда"

ЧЕРКЕССК, 8 октября. /ТАСС/. Газификация поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике и введение газопровода "Теберда-Домбай" возможны только после окончания строительства газопровода "Карачаевск-Теберда". Об этом ТАСС рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР.

"В 2015-2017 гг. велось строительство газопровода "Теберда-Домбай". В соответствии с выданными техническими условиями подключение газопровода "Теберда-Домбай" предусматривалось в межпоселковый газопровод "Карачаевск-Теберда", строительство которого ведет ПАО "Газпром". В соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2018 год завершение строительства указанного газопровода запланировано на 2019 год. Несмотря на то, что строительство газопровода "Теберда-Домбай" завершено в 2017 году, ввод в эксплуатацию газопровода "Теберда-Домбай" до завершения строительства газопровода "Карачаевск-Теберда" не представляется возможным", - сказали в министерстве.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что власти Карачаево-Черкесии совместно с компанией "Газпром" проведут газификацию курорта Домбай и Карачаевского района за 2019-2020 годы.

В 2019 году на территории Карачаево-Черкесии планируется завершить строительство пяти газопроводов в Зеленчукском, Малокарачаевском и Урупском районах. После ввода объектов возможность использовать природный газ получат жители около 1 тыс. домов. Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет более 82%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.