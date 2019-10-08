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Северный Кавказ

Минкавказ: проекты для реализации с партнерами из ОАЭ прорабатываются в 40 регионах РФ

Стороны планируют сотрудничать в сфере сельхозтехники, технологий, продуктов питания, инвестиций в недвижимость, а также гостиничного бизнеса и туризма

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предложения по реализации совместных проектов с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов представили на рассмотрение рабочей группы по региональному и инвестиционному сотрудничеству межправительственной российско-эмиратской комиссии 40 регионов России, сообщила во вторник пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Воронежская, Кемеровская, Орловская и Смоленская области, Пермский и Ставропольский края, Республика Крым представили свои проекты, которые могут быть интересны в рамках сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов. Всего на рассмотрение членов рабочей группы прислали свои предложения 40 регионов", - говорится в сообщении.

Поясняется, что рабочая группа по региональному и инвестиционному сотрудничеству между Россией и ОАЭ планирует обобщить и структурировать все предложения от федеральных органов власти и регионов и включить их в протокол следующего заседания межправкомиссии. Также планируется сформировать перечень инвестпроектов для представления арабской стороне в октябре.

"Первоочередная задача - мобилизовать все регионы, которые готовы взаимодействовать в практическом русле. Речь, в частности, идет об экспорте сельскохозяйственной техники, технологий, продуктов питания, а также об инвестициях в недвижимость, гостиничный бизнес и туризм. Очевидно, что в условиях западных санкций ОАЭ - один из основных источников иностранных инвестиций наравне с Китаем", - приводятся в сообщении слова возглавляющего российскую часть рабочей группы первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказОрловская областьСКФОКрымПермский крайСтавропольский крайВоронежская областьКемеровская областьСмоленская область
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